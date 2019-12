Frohe Weihnachten

Ja es gibt leider schon viele Menschen die eher froh sind wenn es vorbei ist.

Hektig – Streß, bei machen Familien sogar Streit

Stimmungsmäßig bin ich auch noch nicht auf Weihnachten eingestellt.

Was, heute ist schon heilig Abend ? Ich darf nicht mehr aus dem Fenster schauen,

Regen Regen wo bleibt der Schnee ?

Also schalten wir den Fernseh an uns siehe da,

Schnee und sogar ein Weihnachtsmann.

Nun überlege gerade ob man nicht Weihnachten verlegen sollte. Aber was wenn

es hier bei uns gar keinen Schnee mehr gibt. ;-) ! Also, lassen wir besser alles

so wie es war und wird.

In diesem Sinne,

wünsche ich allen Menschen hier auf dieser Erde,

dass es wieder eine frohe friedliche Weihnachten werde.

Liebe Grüße, Henry

ps. habe mal als Trost zum Wetter ein paar Winterbilder zusammen gesucht ;-)!