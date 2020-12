In einem Wohnbereich des Caritas-Altenheimes St.-Martinus-Stift in Emmerich-Elten gibt es mehrere Corona-Verdachtsfälle. Das geben Geschäftsführer Hans-Wilhelm Paeßens und Pflegedienstleiter Henry Slagmeulen am Dienstag bekannt.

„Fünf Schnelltests hatten ein positives Ergebnis. Zwei Bewohner und drei Mitarbeitende sind betroffen“, berichtet Henry Slagmeulen. Der gesamte Wohnbereich wurde daraufhin vorsorglich unter Quarantäne gestellt. Für Mittwoch, 16. Dezember, haben sich zudem die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes des Kreises Kleve angekündigt. Sie werden die komplette Einrichtung durchtesten. Etwa 170 PCR-Tests werden durchgeführt.

Acht Mitarbeiter entsprechend geschult

Zum Hintergrund: Bislang gab es im St.-Martinus-Stift in Elten noch keinen Corona-Ausbruch. Nachdem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann Anfang November die Testverordnung für die stationäre Altenhilfe erlassen hat, wurde ein Konzept geschrieben und genehmigt. Daraufhin wurden acht Mitarbeitende entsprechend geschult. Sie führen seit Anfang Dezember die Schnelltests im Caritas-Altenheim aus.

(Quelle. Caritasverband Kleve, Julia Lörcks, Stabsstelle Kommunikation & Medien)