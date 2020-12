Stadtpark Emmerich

Was hat man denn da ( Kleidung ) an den Baumstamm gebunden ? Gestern führte meine kleine Radrunde am Stadtpark vorbei.

Als ich da etwas merkwürdiges an einem Baumstamm angebunden sah wurde ich neugierig, denn schön aussehen tut es ja nicht. Es war aber bestimmt gut gemeint ! Ob es Nachahmenswert ist, ist hier die Frage.