Ja, wer rastet der rostet ;-)) !

Darum ist Rad fahren wieder angesagt. Jetzt wo die Temperaturen wiede im zweistelligen Bereich sind, ist radeln wieder eine schöne Angelegenheit sich

zu bewegen ;-)! Langsam wieder auf Kilometer kommen damit auch wieder

größere Touren möglich sind.

Leider musste ich auf meiner gestrigen Tour bemerken das der Deich zwischen Emmerich und Dornik nicht mehr so radfreundlich ist. Schlaglöcher fast 10cm

tief sind dort entstanden.

hochgeladen von Henry Stenske

Nun denn, bin in Vrasselt vom Deich abgefahren denn Autofahrer hinter mir drängelten dann auch noch. Als Radfahrer muß man an solchen Stellen nun mal mittig auf der Fahrbahn fahren. Warum da überhaupt Autos fahren kann ich nicht verstehen

die Fahrbahn ist so eng das es nicht möglich ist 1,5 Meter Abstand zu waren. Anlieger die halt nur über den Deich ihr Ziel erreichen können sind da verständnisvoller.

Ich bin dann wieder an Meyers Pann vorbei zur Hetter ;-) Schranke zu, 5 Minuten, kommt der Zug von links ?

hochgeladen von Henry Stenske

Oder von recht ?

10 Minuten später ;-( !

Oder doch von links ?

Nah endlich, da kommt er ja ;-)