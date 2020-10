Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendcafés am Brink dazu entschieden, das für Samstag, 31. Oktober 2020 geplante Halloween-Event für Kinder und Jugendliche abzusagen.

So war's geplant: können Kids das „Grusel-Maze“ erleben. Von 14 bis 18 Uhr gibt es eine gruselige Tour für Kinder ab 10 Jahren, ab 19 Uhr sind Interessierte ab 14 in der Mensa der Gesamtschule, Wollenweberstraße 21, willkommen. Anmeldung erforderlich unter Tel.: 02822/751422 oder vor Ort im städtischen Jugendcafé am Brink, Paaltjessteege 1.