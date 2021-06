Mit de Fiets on Tour ;-))!

Es war wieder so ein schöner Sonntagmorgen. Ganz spontan wurden unsere Fietsen Startklar gemacht. Akku voll geladen, okay, reicht wieder aus. Wir dachte das wir mal wieder über Griethausen nach Schenkenschanz fahren könnten. Ja so fuhren wir los, Ziel steht. In Griethausen kurze Pause, durch den Ort geschlendert und schon ging es weiter. Auf nach Schenkenschanz, niedlicher kleiner Ort mit ca. 100 Einwohner ! Dieser Ort Ist bequem zu Fuß zu erkunden, darum wird man dort gebeten Autos Motorräder vorm Ort zu parken.

Dieser Ort wird bei Hochwasser zur Insel und die Menschen müssen mit Boote ( THW ) übersetzen.

Ein schöner Ort, ansehen lohnt sich immer. Nun von dort aus sind wir dann mit der kleinen Fähre zur Klever Seite hinüber und nach Niel gefahren

Einen großen Bogen durch das ländliche Gebiet von Kleve.

Dann sind wir über Keeken Düffelward Warbeyen zurück nach Emmerich.

War wieder eine schöne Tour !!!