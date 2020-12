Liebe Emmericher, Reeser und Isselburger, von Herzen wünschen wir Ihnen ein frohe Fest! Mit guter Gesundheit und Seelenfrieden.

An dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen, dass der Stadtanzeiger von heute (23. Dezember) leider nicht so aussieht wie geplant. Auch uns hat der Hacker-Angriff auf unseren Verlag große technische Probleme "beschert". So gerne hätte ich die vielen tollen Leserfotos zu unserer Aktion "tierische Weihnachten" abgedruckt.

Der nächste Stadtanzeiger erscheint - wegen der Feiertage - ausnahmsweise am Montag, 28. Dezember.