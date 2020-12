Weihnachtbaum Entsorgung ! ? ! ? ! ?

Weihnachtbaum oh Tannenbaum, nach Weihnachten meistens noch ein Traum ;-)) ,

wohin denn mit den aufgebrauchten Baum ???

In vielen Städten gibt es die Möglichkeit den Weihnachtsbaum um den 6. Januar einfach an die Straße zu stellen. Dort werden sie von Pfadfindern, Jugendsportler oder auch Messdienern kostenlos gegen eine kleine Spende abgeholt. In diesem Jahr leider vieler Ort's wegen Corona nicht.

Ich entsorge meinen Baum schon Jahre lang erst später.

Er kommt erst noch ( ungeschmückt ) im Garten zu stehen,

ich berichtete schon: Wann wie wo entsorge ich meinen Weihnachtsbaum ?

Nun seht selbst, wie ein Weihnachtsbaum einen längeren Nutzen haben kann.

Nur mit Meisenknödel geschmückt, haben die Vögel auch noch ihre helle Freude dran.

( Anleitung unter den Bildern )