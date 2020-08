Findlinge / Specksteine / Pottsteine usw.

Ja, ich habe wieder einen ausgewildert !

Auch ich bin von dieser Aktion angetan. Male Steine an und wildere sie aus. Nein wo ich sie auslege verrate ich natürlich nicht, aber es kann ganz NRW in betracht kommen.Vielleicht auch schon mal Grenzüberschreitend ;-)! Habe auch schon mal Antwort von Findern bekommen und das sie meinen Findling an einen anderen Ort wieder ausgelegt haben. Es ist eine Aktion die Freude machen soll und wenn dann auch schon mal Steine mit Heim genommen werden. Auch schön zu wissen das Sie ein neues Zuhause gefunden haben.

Hier noch mal zu meiner Sammlung ;-) ! :