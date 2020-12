Das St.-Martinus-Stift in Elten bleibt bis zum 25. Dezember für Besucher geschlossen. Alle Bewohner wie auch Mitarbeiter stehen bis zum ersten Weihnachtstag unter Quarantäne.

Ursächlich für diese behördliche Anordnung sind zwölf positive Corona-Tests in der Einrichtung. Genauer gesagt wurden sieben Bewohner und fünf Mitarbeiter des Caritas-Altenheimes positiv getestet. Stand heute (Freitag, 18. Dezember 2020) haben alle Infizierten milde Krankheitsverläufe.

Neuaufnahmen wie Besuche nicht gestattet

Zum Hintergrund: Nachdem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann Anfang November die Testverordnung für die stationäre Altenhilfe erlassen hat, wurde im St.-Martinus-Stift ein Konzept geschrieben und vom Kreis Kleve genehmigt. Acht Mitarbeitende wurden geschult. Sie führen seit Anfang Dezember Schnelltests im Caritas-Altenheim aus. Nachdem am Wochenende fünf Schnelltests in einem Wohnbereich positiv waren, testete am vergangenen Mittwoch das Kreisgesundheitsamt die Einrichtung durch. Insgesamt 170 PCR-Tests wurden durchgeführt.

Neue Testung am 23. und 24. Dezember

Um den Betrieb im St.-Martinus-Stift und die Versorgung der Bewohner aufrechtzuerhalten, hat Geschäftsführer Hans-Wilhelm Paeßens beantragt, mit dem nicht infizierten Personal weiterzuarbeiten. Neuaufnahmen wie Besuche sind nicht gestattet. Zudem werden alle Zugänge zum Haus verschlossen. Am 23. und 24. Dezember wird eine erneute Testung durch das Kreisgesundheitsamt vorgenommen.