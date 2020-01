Bienen - Blumen – Mix

Ja, auch bei uns in Emmerich auf den Kauflandparkplatz standen letzte Woche die Bauern, mit zwei Tracktoren und einen Stand und suchten das Gespräch mit den Leuten. Nein es war keine Demo wie ich erst vermutete. Sie wollten ein offenes Gespräch mit den Verbrauchern führen. Ich habe mich dann auch mit einen der Bauern etwas ausführlicher unterhalten.Da erfuhr ich auch das man gern auf deren Höfen mal vorbei schauen könnte. Wie viele Kinder trinken Milch und wie viele von Ihnen wissen wie und wo sie genau herkommt.Klar, viel Erwachsene wissen es ja auch nicht so genau.

Oder wer von euch hat es mal probiert, eine Kuh zu melken ;-)! Nun ja, da ich viel mit dem Rad an den Höfen vorbei komme, werde ich bestimmt auch mal bei einen Bauern rein schauen. Ob ich das melken ausprobiere, wahrscheinlich nicht. Oder doch ? Sehen wir

wenn es soweit ist.

Ja auch auf das Thema Umwelt sind wir natürlich eingegangen, darüber gibt es aber schon genug Berichte hier und dort. Am Schluß nahm ich mir dann auch gerne einen Beutel Blumenmix mit, diese hat man dort ausgelegt das Jede r etwas für die Natur machen kann.

Immer mehr Bauern sähen an ihren Feldern Mischblühstreifen, eine tolle Sache finde ich!

Denke es kann Jede r etwas dafür tun!