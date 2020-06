Die gegenüberliegenden ehemals stark mit Sträucher und Gehölze

bewachsene Grünfläche am Pesthof, wurde aufgrund von Bauarbeiten

auf der anderen Seite gerodet und abgeholzt. Kleine gerade geschlüpfte

Vögel klammern sich an den Haustürrahmen der anderen Straßenseite. Sie

Suchen ihr Nest und ihren Muttervogel. Viele verenden qualvoll verletzt oder Suchen aufgeregt

und ängstlich ihren Nistplatz. Sie verstecken sich an Fensterrahmen oder

Fliegen völlig orientierungslos gegen die Fensterscheiben.

Im Zuge dieses Bauvorhabens wurde wie so oft nicht im

geringsten auf den Tierschutz geachtet.

Terminierungen werden ohne Rücksicht durchgezogen

und es besteht von Seiten der Verantwortlichen wohl kein

Interesse durch frühere Rückschnitte eine ganze Tierflora zu retten.

Die Vogelschutzzeit ist im Bundesnaturschutzgesetz verankert.

Diesem Gesetz wird nicht im geringsten Beachtung geschenkt.

Parkverstöße werden stets mit großer Sorgfalt geahndet, aber warum wird

diese Zerstörung der Lebensräume nicht registriert und vermieden ? .

Ich habe das Gefühl das auch von Ordnungsbehördlicher Seite

aus wenig Interesse besteht, ein bestehendes Gesetz durchzusetzen.

Aktiver Tier und damit auch Naturschutz ist bereits

durch frühere Schnittzeiten möglich.

Ich hoffe das die Verantwortlichen in Zukunft,

zur Verantwortung gezogen werden. In Emmerich

tut sich nicht viel, schon häufiger habe ich

beobachtet das die Natur mit Füßen getreten wird.

Ich würde mir wünschen das die Verwaltung in

Emmerich einen direkten Ansprechpartner schafft,

der sich solchen Dingen annimmt. Das sollte uns allen die Natur doch wert sein.