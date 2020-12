Nach vorheriger Absprache bietet das Emmericher AfD Ratsmitglied Christoph Kukulies eine Bürgersprechstunde als gemeinsamen Spaziergang unter Corona-Bedingungen an, gerne auch mit Hund. Das Bürgertelefon der AfD Emmerich am Rhein ist am Samstag, von 14 bis 15 Uhr besetzt. Unter der Telefonnummer 0177 9580811 steht Christoph Kukulies für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Terminabsprachen für Spaziergänge unter info@afd-emmerich.de und Mobil: 0177 9580811.