Das Projekt Stadtradeln bei dem unsere

Stadt teilgenommen hat zeigte deutlich, dass es sich für die

eigene Gesundheit und das Klima lohnt aufs Rad zu steigen.

In unserem Team „Wir Grünen fietsen“ haben wir auf

insgesamt 3368 km wortwörtlich „erfahren“, dass es viel Nachholbedarf

gibt und viele Radwege in einem desolaten Zustand sind.

Wir möchten Emmerich fahrradfreundlicher und barrierefreier

machen. Die Stadtplanung soll diese Entwicklungen

berücksichtigen und rechtzeitig die Weichen stellen. Rees trägt

offiziel das Prädikat „ fahrradfreundliche Stadt“. Das muss doch in

Emmerich auch machbar sein. Barrierefreiheit gewährleisten ist ebenfalls ein

großes Anliegen, das uns sehr am Herzen liegt. Jedem Rollstuhl oder

Rollatorenfahrer ist das Passieren auf Teilen der Rheinpromenade beinahe

unmöglich. Hierfür und für viele andere wichtige Baustellen in Emmerich

werden wir uns einsetzen. Für ein lebenswerteres Emmerich