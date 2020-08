Die Wassersäcke die auf unseren Antrag hin im Betriebsausschuss der KBE angeschafft worden sind, werden hoffentlich bald fleißig im Rahmen von Baumpatenschaften befüllt. Wir haben schon wie auf dem Foto zu sehen, fleißig gegossen. Jeder kann eine großen Beitrag zum Baumerhalt in Emmerich leisten, indem er eine Baumpatenschaft eingeht. Die zwischen 10 und 25 Jahre alten Bäume brauchen in dieser Trockenheit dringend Wasser, damit keine dauerhaften Wurzelschäden entstehen. Für die Zukunft ist es wichtig durch robustere Bäume klimabeständig aufzuforsten, um wieder mehr kühlende Waldfläche in Emmerich zu schaffen. Wer eine Baumpatenschaft eingehen möchte, kann sich bei den Kommunalbetrieben Emmerich, Ansprechpartner Herr Georg Holtkamp TEL 02822/925634 melden,