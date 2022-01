In einem Schreiben an den Emmericher Bürgermeister Peter Hinze bittet der Emmericher Bürger Udo Kersjes den Rat der Stadt Emmerich, eine Bedarfsampel auf Höhe der Bushaltestelle „Hüthum Kirche“ zur Sicherung der Querung der Eltener Straße (B8) einzurichten.

Seine Begründung: "Immer größeres Verkehrsaufkommen, vor allem in den Stoßzeiten, gefährdet die Querung der B8", schreibt er. Betroffen seien vor allen Dingen durch die Nähe zur St. Georg Grundschule jüngere Schulkinder, insbesondere Erstklässler. "Durch die Straßenbahnführung der Eltener Straße halten sich Autofahrerinnen und Autofahrer regelmäßig nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hier wäre es sicherlich ratsam, verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen", betont Kersjes. Darüber hinaus seien bei schlechten Witterungsverhältnissen, die gerade in Winterzeiten Schüler auf dem morgendlichen Schulweg begegnen oder auch beim Halten der Linienbusse, die Straßenverhältnisse schlecht einsehbar. "Eine Bedarfsampel könnte hier ein wichtiger Schritt in Richtung weiterer Verkehrssicherheit sein", schlussfolgert er.