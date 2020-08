Der Ortsverband Emmerich, freut sich sehr über den Besuch des Landratskandidaten Peter Driessen, an unserem Wahlkampfstand in Elten am Markt am 07.08.2020 zwischen 09.00 bis 13:00 Uhr. Am Samstag den 08.08 2020 sind wir mit unserem Stand auf dem Geistmarkt in Emmerich zwischen 09:00 bis 13:00 Uhr vertreten. Wir möchten unsere Präsenz an unseren Wahlkampfständen außerdem für die Volksinitiative Artenvielfalt NRW nutzen um Unterschriften zu sammeln. Wir möchten mit Unterschriften der Volksinitiative helfen, konkrete Handlungsvorschläge in den Landtag NRW einzubringen. Das Handlungsprogramm zur Artenvielfalt NRW liegt an unseren Ständen.