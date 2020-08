Mit Erstaunen nimmt der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete

für den nördlichen und rechtsrheinischen Kreis Kleve, Dr.

Günther Bergmann, die Äußerungen von Landratskandidat Peter

Driessen zu einem ICE-Halt in Emmerich zur Kenntnis.

„Es fällt auf, dass Peter Driessen nach jahrelangem Schweigen nur

auf den Zug aufspringt, den der CDU-Bürgermeisterkandidat Dr.

Matthias Reintjes mit seinem Einsatz für einen ICE-Halt in Emmerich

erneut ins Rollen gebracht hat“, erklärte Bergmann. Driessens Vorwurf

der bisherigen Untätigkeit falle in erster Linie auf Emmerichs

Bürgermeister Peter Hinze von der SPD zurück. Gleiches gelte auch

für Driessens plötzliche Unterstützung für die Bürgerinitiative zum Erhalt

des Eltenbergs, die kaum mit den Positionen Peter Hintzes vereinbar

sei. Obwohl die SPD Peter Driessen als Landratskandidaten

unterstütze, nehme dieser keine Rücksicht auf den SPD-Bürgermeister,

das sei ein bemerkenswerter Vorgang.

„Richtig ist: Alle Abgeordneten in Land und Bund stehen bereits seit

Jahren auch in dieser Frage in engem Kontakt mit der Deutschen

Bahn. So hat seitens der CDU extra ein Termin im Bahntower in Berlin

stattgefunden, wo der Wunsch nach einem ICE-Halt in Emmerich

von Landrat, Kreistagsfraktion und Kreispartei dem Vorstand der

Bahn vorgetragen wurde. Es ist gut, dass Dr. Matthias Reintjes mit

seiner Initiative zusätzlichen Schwung in die Sache gebracht hat. Wir

brauchen aber keinen Trittbrettfahrer Peter Driessen, der durch die

sachlich völlig falsche Vermengung von Personenverkehr (ICE) und

Güterverkehr (Betuwe, Eltenberg) mangelnde Sachkenntnis offenbart

und damit kooperative Lösungen mit der Deutschen Bahn gerade in

Emmerich unnötig erschwert“, so Bergmann.