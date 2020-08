ELTEN – Vor einigen Wochen startete die CDU Elten nach mehreren Beschwerden aus der Bürgerschaft eine eigene Zufriedenheitsumfrage über Deutsche Glasfaser im Ort. „Die Resonanz war groß, sodass wir froh sind, dass Deutsche Glasfaser den Kontakt zu uns gesucht hat. Ich höre von vielen Bürgern, dass es bereits deutliche Verbesserungen gegeben hat“, so Parteichef Horst Derksen.

Nach Umfrage wurde die Performance verbessert

Die Ergebnisse wurden Deutsche Glasfaser zur Auswertung zur Verfügung gestellt und am 13.08. in Elten besprochen. An dem Gespräch nahmen Frau Rossius und Herr Tembrink von Deutsche Glasfaser und Horst Derksen (Vorsitzender CDU Elten), Dr. Matthias Reintjes (Fraktionsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat CDU Emmerich) sowie Jürgen Frericks als selbstständiger IT Dienstleister und CDU Mitglied teil.

Alle Performanceprobleme der Kunden, die ihre Daten zur Verfügung gestellt haben, konnten bereits gelöst werden – die Aussagen der Bürger bestätigen dies. Kunden, die Probleme anonym beschrieben hatten, bittet Deutsche Glasfaser darum, Kontakt zum Kundenservice herzustellen. So ließen sich auch diese Probleme im Dialog lösen, teilt das Unternehmen mit.

Wie Jürgen Frericks zu berichten wusste seien auch nicht alle Probleme auf Deutsche Glasfaser sondern oft auch auf die kundeneigene Hardware zurückzuführen. So sind oftmals unzureichende Router ein Flaschenhals für die Performance insbesondere im WLAN.

Neue Anschlüsse werden jetzt gelegt

Neben den Performanceproblemen gab es sehr viele Kunden, die auf ihren bestellten Anschluss noch gewartet haben. Diese etwa 250 Haushalte hatten ihren Vertrag nach der Nachfragebündelung abgeschlossen. Sie werden in den nächsten Wochen an das Glasfasernetz angeschlossen, bestätigte der zuständige Projektleiter für den Kreis Kleve Herr Tembrink. Laut Deutsche Glasfaser werden beim initialen Ausbau eines neuen Netzes zunächst alle Adressen aus der Nachfragebündelung angeschlossen. Sobald der grundsätzliche Ausbau der neuen Infrastruktur abgeschlossen ist, folgen die sogenannten Nachanschlüsse – das sind die Anschlüsse der Kunden, die ihren Vertrag nach Abschluss der ersten Planungsphase unterschrieben haben.

Die Deutsche Glasfaser möchte diesen Prozess in Zukunft beschleunigen und vorab auch offen über die möglichen notwendigen Wartezeiten kommunizieren.

Servicehotline wird verbessert

Die Bewertung der Servicehotline war in der Zufriedenheitsfrage ein Kritikpunkt. Deutsche Glasfaser versicherte, dass man die Kritik ernst nehme und diese als konstruktiven Auftrag für Verbesserungen mitnehmen wird. So soll es kurzfristig einige Veränderungen geben um den Kunden in allen angesprochenen Problembereichen bessere Auskunft geben zu können. Seitens Deutsche Glasfaser möchte man damit auf das rasante Wachstum in der letzten Zeit reagieren und Kunden langfristig binden.

Die CDU-Elten zeigte sich anschließend zufrieden. „Die Probleme wurden angegangen und die fehlenden Anschlüsse kommen jetzt. Wir sind froh, dass Deutsche Glasfaser auf unsere Umfrage reagiert hat und bedanken uns für den konstruktiven Austausch“, so CDU-Fraktionschef und Bürgermeisterkaandidat Dr. Matthias Reintjes.