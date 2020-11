Auf der Tagesordnung der nächsten Ratssitzung (17.11.2020) steht eine Eingabe des AfD Stadtverband Emmerich am Rhein. Hier bittet die örtliche AfD den Stadtrat die Nutzungsgebühren für die Kleinschwimmhalle in Elten dem Schwimmverein t`Èltense Bürgerbad e.V. für das komplette Jahr 2020 zu erlassen. Je Quartal werden 8000€ fällig.

Durch die Corona- Pandemie musste die Eltener Kleinschwimmhalle von Mitte März bis zum Juli geschlossen bleiben. Nach der Wiederöffnung konnte der Betrieb nicht gleich wieder auf 100% hochgefahren werden und so dauerte es bis in den September bevor alles wieder so angeboten werden konnte, wie vor der Pandemie. Anfang November kam nun die erneute Schließung der Schwimmhalle für die Schwimmer.

Nach Informationen des Vorstandes verursacht die Pandemie eine große Lücke bei den Einnahmen und dem Verein erhebliche finanzielle Einbußen. Ohne eine Unterstützung durch die Stadt Emmerich am Rhein müsste dieses Geschäftsjahr mit einem Verlust abschließen. Für die Zukunft ist zu befürchten, dass der Verein in eine Schieflage kommt und seine Leistungen für die Bürger nicht mehr in gewohnten Maßen anbieten kann.

Die Kleinschwimmhalle wird zu großen Teilen ehrenamtlich bewirtschaftet und in Stand gehalten. Die AfD erinnert nun alle im Rat vertretenen Parteien und die Wählergemeinschaft an ihre Aussage im Kommunalwahlkampf -" Das Ehrenamt stärken"!

Die Pandemie ist noch nicht bewältigt und mit dem Erlass der Nutzungsgebühren für die Kleinschwimmhalle wäre der Verein nicht alle Sorgen los, könnte aber mit Zuversicht in das nächste Jahr gehen.