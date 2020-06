BGE tritt mit eigenem Bürgermeisterkandidaten und einem starken Team zur Kommunalwahl 2020 an.

Die Aufstellungsversammlung der BürgerGemeinschaft Emmerich (BGE) für die Kommunalwahl am 13. September 2020 fand jetzt unter strengen Corona-Hygiene- und Schutzmaßnahmen in der Aula der Gesamtschule Emmerich statt. Diplom-Verwaltungswirt Joachim Sigmund wurde wie im Jahr 2015 als Bürgermeisterkandidat der BGE mehrheitlich bestätigt. Alle 18 Wahlbezirke sind besetzt.

„Bereits bei meiner ersten Kandidatur im Jahr 2015 blickte Emmerich auf eine Vielzahl unfertiger Baustellen“, erläuterte der 63-jährige Sigmund, der seit 20 Jahren mit seiner Familie in Emmerich am Rhein lebt, in seiner straffen Bewerbungsrede. Emmerich leide nicht nur an den Folgen der Corona-Krise, sondern auch an einer strukturellen Krise. „Die BGE-interne Controlling-Liste wurde seitdem jedoch nicht kürzer – im Gegenteil. Der Zustand unserer Stadt hat sich in dieser Zeit nicht verbessert, sondern zeichnet sich weiterhin durch Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen aus. Falsches und oftmals zögerliches Handeln seitens Bürgermeister Hinze haben diesen Negativtrend entscheidend mitgeprägt.“ Für das Zehn-Millionen-Sondervermögen zur Rettung der Innenstadt und das Aussetzen beziehungsweise Absenken von Kita-Beiträgen zur Entlastung von Familien habe die BGE gemeinsam mit einem Kooperationspartner im Rathaus erhebliche Widerstände seitens des Bürgermeisters überwinden müssen. Dass er erneut kandidiere, liege nicht zuletzt an den Ergebnissen der BGE-Zukunftswerkstatt vom 9. November 2019, führte Sigmund aus. Der beruflich nicht mehr gebundene BGE-Kandidat kann auf 40 Jahre Verwaltungs- und Führungserfahrung in Kommune, Land und Bund zurückblicken. Als gelernter Diplom-Verwaltungswirt habe Joachim Sigmund das notwendige handwerkliche Rüstzeug, um als Bürgermeister der Stadt Emmerich den notwendigen strukturellen Wandel einzuleiten und qualifiziert zu begleiten. Sigmund bekräftigte seine Bereitschaft und seinen Willen, seinen persönlichen Beitrag zu diesem Wandel zu leisten und sich mit ganzer Kraft für die Stadt und ihre positive Entwicklung einzusetzen. Sein Motto zur Kommunalwahl 2020: "Es ist Zeit für Veränderung, denn Emmerich kann mehr." In der Aufstellungsversammlung wurden schließlich die Kandidaten/innen und Ersatzbewerber/innen für die 18 Emmericher Wahlbezirke und Reserveliste durch den Wahlleiter Joachim Sigmund einzeln vorgestellt und in einer Sammelwahl geheim gewählt (siehe Anhang). Das Gründungs- und Ehrenmitglied Gudrun Beckschäfer dankte dem Vorstand der BGE ausdrücklich für die gut vorbereitete und straff durchgeführte Aufstellungsversammlung, die nach knapp zwei Stunden beendet war.