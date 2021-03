Im Februar ließ die Deutsche Bahn Bäume und Gestrüpp auf dem Bahngelände entlang des Ostwalls und der Bahnhofstraße entfernen. Die Vegetationsarbeiten in der Nähe des Bahnhofs Emmerich sind Teil des dreigleisigen Ausbaus der Betuwe-Strecke. In diesem Bereich des Planfeststellungsabschnitts 3.4 soll laut Veröffentlichung von DB Netze das bisher nahe am Ostwall verlaufende Anschlußgleis zur Hafenbahn näher an die Streckengleise verlegt werden, um dann am alten Schenker-Gebäude vorbei die Bahnhofstraße zu queren und an die Hafenbahngleise anzuschließen.

Neben dem jetzt frei stehenden gelb-grünen Schuppen mit seinem maroden Lost-Places-Charme wurde nicht sonderlich überraschend auch der über Jahre unentdeckt entsorgte Müll vom Autoreifen bis zum Plastikgeschirr sichtbar. Ein sicherlich ärgerlicher Umstand, den man aber nicht der Bahn anlasten kann.