Dr. Michael Espendiller, Bundestagsabgeordneter und forschungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion war zu Besuch in Emmerich am Rhein. Am Nachmittag wurden in der Hansestadt schöne Orte, wie die Rheinpromenade, besucht. Dem Besuch fielen aber auch Orte, wie der Neumarkt, der Bahnhof und die vielen Leerstände auf. Beim Besuch im Rathaus und der Besichtigung des Ratssaals begrüßte der Bürgermeister und Tim Terhorst (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) neben Dr. Espendiller auch Christoph Kukulies, den Sprecher des Stadtverbands der Alternative für Deutschland und Ratsmitglied.

Am Abend stand der Neujahrsempfang auf der Tagesordnung. Neben MdB Dr. Espendiller war auch das Gemeinderatsmitglied der niederländischen Nachbargemeinde Oude Ijsselstreek - Herr Frank Aaldering als Ehrengast eingeladen. Etwas eng wurde es im Veranstaltungsraum, da viele Mitglieder, Freunde und Förderer der bürgerlichen Partei der Einladung gefolgt waren. Christoph Kukulies begrüßte AfD Kreisverbandssprecher und Kreistagsmitglied Kai Habicht. Frank Aaldering sprach ein kurzes Grußwort, bevor Dr. Espendiller in seiner Neujahrsansprache über die direkte Demokratie und die anstehenden Kommunalwahlen referierte. Im Anschluss hob man die Gläser auf ein erfolgreiches Wahljahr 2020.