Umgestaltung des Neumarkts begonnen

Endlich kann auch mit der Gestaltung des Neumarktes begonnen werden. Bür-germeister Peter Hinze und weitere Vertreter der beteiligten Firmen gaben am Montag den Startschuss.



VON DIRK KLEINWEGEN

EMMERICH. „Wir freuen uns das es endlich losgeht, dass wir den Neumarkt gestal-ten dürfen“, begrüßte Bürgermeister Peter Hinze Beteiligte und Pressevertreter, „wir sind froh, dass diese Wunde, die wir hier in der Stadt haben, sich langsam dem En-de nähert. Doch erst einmal ist mit weiteren Einschränkungen zu rechnen, ver-kehrstechnisch und was das Parken angeht. „Es ist natürlich eine OP am Herzen der Stadt“, so Hinze. Aber der Bürgermeister ist sich sicher, dass der fertige Neu-markt Aufenthaltsqualität haben wird und sich sehen lassen kann. „Wir haben dann hier ein großes Wasserspiel, ein Baumkarree und der Wochenmarkt wird auch wie-der zurück an den Neumarkt kommen. Wir werden hier einen attraktiven Platz ge-stalten, der auch in Emmerich Anklang finden wird.

Lange haben die Pläne für die Gestaltung des Neumarktes schon bei Jens Bartel, dem Fachbereichsleiter Stadtentwicklung bei der Stadt Emmerich am Rhein in der Schublade gelegen. Der Bau des Gebäudes am Neumarkt hatte sich über Jahre verzögert. Er freut sich, dass die Planungen nun endlich umgesetzt werden können. Im Bereich an der Deutschen Bank wird ein Baumkarree aus neun Bäumen gebaut, direkt angrenzend wird ein Wasserspiel entstehen, dass durch seine neun Düsen zum Spielen und Verweilen einlädt und Aufenthaltsqualität schafft. Auf dem Platz, der für den normalen Verkehr gesperrt ist, sollen Veranstaltungen stattfinden. „Ab-gegrenzt wird das alles über eine Poller-Anlage, die wird versenkbar sein, so dass der normale KFZ-Verkehr nicht auf diese Platzfläche kommt, aber die Anwohner, die zur Garage müssen, entsprechend passieren können“, erklärte Bartel. Es soll Platz für eine Bühne entstehen. Entsprechende Stromsäulen und Wasserversor-gungen werden eingerichtet. Direkt im Gebäude ist eine Bäckerei untergebracht, die den Platz mit seiner Außengastronomie bespielen wird.

Auf der Platzfläche sollen 60 x 30 cm große Pflastersteine, mit einer hochwertigen optisch ansprechende Natursteinoberfläche in Anthrazit Cool Grey verlegt werden. Die Platten sind mit Teflon beschichtet und lassen sich leicht reinigen. Im Regelfall werden die Flächen durch einen Regenschauer wieder saubergespült.

Im Bereich rechts neben dem neuen Gebäude sollen 80 Parkplätze entstehen, wo dann hauptsächlich für den Neumarkt und DM geparkt werden kann. Eine Baum-reihe soll auch dort für Grün sorgen und Aufenthaltsqualität schaffen. Auch der Neue Steinweg soll erneuert werden. Durch den allgemeinen Zustand der Straße und durch den Bau des Gebäudes ist eine Erneuerung notwendig und soll daher in die Gestaltung eingepasst werden.

Im ersten Schritt wird der Kanal zur Entwässerung des Platzes und des neuen Ge-bäudes gelegt. Danach soll mit den Parkplätzen weitergemacht werden, damit bei Fertigstellung des Gebäudes im Frühjahr oder Sommer die Stellplätze zur Verfü-gung stehen. Dann folgt die Gestaltung des Neumarkt-Platzes sowie die Anbindung der Straßen. Mit langwierigen Verzögerungen durch Kampfmittelräumungen oder Hochwasser ist laut der Beteiligten wohl nicht zu rechnen, mögliche Verzögerun-gen können da eher durch archäologische Funde auftreten.

Zu Beginn der Baumaßnahmen fallen die sieben Parkplätze im Bereich Gaststätte Schwarzer Raben/Juwelier Kreutz/Sport Tenhagen weg. Diese werden zukünftig als Feuerwehrzufahrt genutzt. Während der Baumaßnahme werden auch weitere Parkplätze wegfallen, darüber wird vorab in der Presse informiert. Rückfragen zu der Baumaßnahme beantwortet die Baukolonne vor Ort, alternativ steht eine Mailadresse für die Kontaktaufnahme zur Verfügung: kohlenberg@itas-sz.de.

Dirk Kleinwegen / Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg