Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat mit dem Nordrhein-Westfalen-programm I ein Sonderprogramm zur Stärkung der Sportinfrastruktur angekündigt. Der Charme dabei: Das Land will in diesem Jahr auch die Eigenanteile der Städte und Gemeinden übernehmen.

CDU Bürgermeisterkandidat Dr. Matthias Reintjes dazu „Das Land erhöht die Sportförderung in diesen schweren Zeiten, das ist eine große Chance, endlich weitere Projekte in Emmerich umsetzen zu können. Wir wollen den städtischen Anteil, der nun vom Land übernommen wird, für das Jahr 2020 an den Stadtsportbund (SSB) weitergeben“.

Derzeit wartet die CDU-Fraktion auf den Förderaufruf, aus dem dann die Förderbedingungen hervorgehen. „Landesweit stehen in diesem Jahr rd. 46 Millionen Euro zur Stärkung der Sportinfrastruktur und zur Förderung des Breitensports zur Verfügung. Wir danken der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und der Bundesregierung für dieses zusätzliche Investitionsprogramm“, so Reintjes.