Als Anerkennung und nette Geste ist es gedacht, wenn die Emmericher SPD alljährlich zum Muttertag Rosen in der Emmericher Innenstadt verteilt.

„In diesem Jahr haben wir einen anderen Weg gewählt, unsere Wertschätzung für Engagement, Fürsorge und Zuwendung zu zeigen. Wir wollten nicht nach Kompromissen bei der Rosenverteilung suchen und uns und andere nicht mit jeglichen Verteilaktionen gefährden“, erklärt die Vorsitzende des Emmericher SPD-Stadtverbandes Elke Trüpschuch.

„Deshalb erhielt anstelle der Rosen in diesem Jahr der Emmericher Mittagstisch eine Spende der Emmericher SPD in Höhe von 500,- EUR zur Unterstützung seiner guten und wertvollen Arbeit“, freut sich der Kassierer des SPDStadtverbandes Arno Rudolph.

Mehr als 30 ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen zurzeit dafür, dass an sechs Tagen in der Woche im Aldegundisheim ein warmes Essen gereicht oder eine Lebensmitteltüte verteilt werden kann.

„Wir freuen uns, dass die SPD mit ihrem Beitrag dafür sorgen kann, dass das, was für viele Menschen selbstverständlich ist, beim Mittagstisch unter der alten Kirche auch für Bedürftige in unserer Stadt möglich ist“, so die SPDStadtverbandsvorsitzende Elke Trüpschuch.