„GEMEINSAM.“, so lautet der Slogan der Emmericher SPD im Kommunalwahlkampf 2020 und dieser Slogan wurde mit der einstimmigen Wahl des Bürgermeisterkandidaten und amtierenden Bürgermeisters Peter Hinze auf der Aufstellungsversammlung der Emmericher SPD mit Leben gefüllt. Hinze erhielt das Votum aller anwesenden SPD-Mitglieder. Zuvor ließ er in seiner Rede die wichtigsten Projekte und Erfolge seiner zu Ende gehende Amtszeit Revue passieren, skizzierte seine Vorhaben für die nächsten Jahre und bedankte sich bei den Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen. „Ich bin stolz auf mein Team, sowohl im Rathaus als auch in der Partei“ betonte der Bürgermeister, der sich für den Wahlkampf viel vorgenommen hat. „Ich will die Bürgermeisterwahl gewinnen“, so ein kämpferischer Peter Hinze.

Auch alle Wahlkreiskandidat*innen konnten sich über ihre durchweg guten Wahlergebnisse freuen. Die 18 Emmericher Wahlbezirke wurden mit einem guten Mix aus erfahrenen Kommunalpolitikern und neuen Gesichtern besetzt. „Unsere Kandidatinnen und Kandidaten wollen in ihren Wahlkreisen überzeugen und werden unseren Bürgermeister nach Kräften unterstützen“, erklärt die SPD-Stadtverbandsvorsitzende Elke Trüpschuch.

„Durch die drei Ortsvereine Emmerich, Elten und Praest/Vrasselt/Dornick und der Berücksichtigung der Geschlechterquote ist die Erstellung der Reserveliste eine ziemliche Tüftelei, die uns schlussendlich gut gelungen ist“, so Elke Trüpschuch. Die Reserveliste umfasst 24 Kandidaten. Auf den vorderen Plätzen finden sich bekannte Namen wie Manfred Mölder, Elke Trüpschuch, Dieter Baars und Lisa Braun wieder. Die Ortsteile sind mit dem Eltener Ratsmitglied Ludger Gerritschen auf Platz 5 und dem Vrasselter Ortsvorsteher Arno Rudolph auf Platz 7 vertreten.

„Der Wahlkampf wird eine Herausforderung, denn die klassischen Gespräche und Veranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern, werden aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie in den vergangenen Wahlkämpfen stattfinden können“, so Manfred Mölder, der schon viele Wahlkämpfe erlebt hat. „Deshalb werden wir, wie schon in den letzten Wochen, weiterhin Akzente im online Wahlkampf setzen.“

Das Wahlprogramm der Emmericher SPD wird in gut zehn Tagen von den Mitgliedern beraten und beschlossen werden. „Dann steht nicht nur das Personal, sondern auch unser Programm“, kündigt die Fraktionsvorsitzende Andrea Schaffeld an.

Für die drei Emmericher Kreistagswahlbezirke wurden Thorsten Rupp, Andrea Schaffeld und Harald Peschel nominiert. Die Wahl der Kreistagskandidaten erfolgt auf der Delegiertenkonferenz der Kreis SPD am kommenden Samstag in Kevelaer. „Mit diesen drei Kandidaten unterstützen wir das Team auf Kreisebene mit Erfahrung und Engagement sowie frischen Ideen“, erklärt Thorsten Rupp, Emmericher SPD-Kreistagsmitglied.