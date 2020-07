Durch die Touristeninformation in Kombination mit dem neu gestalteten Wohnmobilstellplatz ist in Hochelten ein Willkommensort entstanden. Die Mitglieder der SPD-Fraktion Emmerich waren bei ihrem Besuch in Hochelten beeindruckt und erfreut über diesen gelungenen Informations- und Auskunftsort auf dem Eltener Berg.

Drei festangestellte und 10 ehrenamtliche Mitarbeiter stehen hier von dienstags bis sonntags mit Rat und Tat, Wanderkarte und Hotelauskunft Rede und Antwort. „Noch ist nicht alles fertig, letzte Pflasterarbeiten müssen noch ergänzt werden, eine ebike Ladestation wird installiert und auch die Außenmöblierung wird noch kommen aber wir fangen jetzt an und lernen bis zur offiziellen Eröffnung im April 2021, was noch besser werden kann“, erklärt Dr. Manon Loock-Braun, Leiterin des InfoCenters Emmerich.

Beim Betreten der Räumlichkeiten macht alles einen perfekten und durchdachten Eindruck. Warme Naturtöne und lokale Hölzer machen Lust auf Freizeit in der Natur, gut gefüllte Regale mit lokalen Souvenirs geben Ideen für Mitbringsel.

Besonders angetan hatte es den Lokalpolitikern die Infosäule vor der Touristeninformation. Auch außerhalb der Öffnungszeiten der Touristeninformation können Besucher hier an einem elektronischen Informationssystem Wanderrouten, Hotelbetten oder andere touristische Highlights in Erfahrung bringen. „Ein solches elektronisches Informationssystem wäre auch an der Rheinpromenade eine große Bereicherung“, betonte Andrea Schaffeld, Vorsitzende der SPD-Fraktion.

Erst letzte Woche Mittwoch eröffnet, erfreut sich die neue Touristeninformation bereits so großer Beliebtheit, dass die Honorierung des 100. Besuchers schon jetzt lange erledigt ist. „Elten für sich hat schon eine Menge zu bieten aber die Ausrichtung des Informationsangebotes ist natürlich grenzüberschreitend“, erläutert Loock-Braun und verweist auf die Freizeitregion Eltenberg-Bergherbos über die hier informiert wird.

„Das Informationsangebot hier vor Ort und die grenzüberschreitende Kooperation werden den Tourismus in Emmerich sicher bereichern“ lobt das Eltener Ratsmitglied Ludger Gerritschen.