27.09.2020, Stichwahl Emmerich/Kleve

Herausforderer Dr. Matthias Reintjes (CDU) und Bürgermeister Peter Hinze ( SPD ) gingen in die Stichwahl. Der Sieger war dann doch Peter Hinze,

Des weiteren musste ein neuer Landrat / Landrätin gewählt werden, In der Stichwahl

ging es dann um Silke Gorißen (CDU) und Mitbewerber Peter Driessen ( parteilos ).

Wo sie dann mit 54,21 Prozent deutlich gewann.

Ich in Emmerich sehe es positiv das Peter Hinze wiedergewählt wurde, er hat die Erfahrung

und schon viel für unsere Stadt erreicht. Klar das auch Ihn Fehler in manchen Dingen

unterlaufen sind!



Aber wie heißt es so schön ;-) !

Aus Fehlern lernt man und kein Mensch ist perfekt.

Ich wünsche Bürgermeister Peter Hinze und der neuen Landrätin Silke Gorißen viel Erfolg.

ps. Jetzt sollten aber die Wahlplakate schnellstens entfernt werden ;-) für eine saubere Stadt ;-)) !!!