„Eigentlich hätten wir schon vor einigen Monaten unseren Vorstand turnusgemäß nach zwei Jahren neu gewählt“, begründete Sandra Wittke die verspätete Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Praest-Vrasselt-Dornick, die coronabedingt erst jetzt in der Dornicker Dorfschänke stattfinden konnte. Zu Beginn der Versammlung wurde dem verstorbenen Gründungsmitglied des Ortsvereins Johann Nass gedacht.

„Der neu gewählte Vorstand besteht aus erfahren und neuen Mitgliedern und ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, erklärt Sandra Wittke aus Dornick, die als Vorsitzende in ihrem Amt bestätigt wurde. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Arno Rudolph aus Vrasselt. Als Kassiererin wurde Melanie Derksen aus Dornick gewählt. Neuer Schriftführer ist Thorsten Rupp und zu Beisitzern wurden Peter Hinze und Neumitglied Bernd Steigerwald gewählt, die alle drei in Vrasselt wohnen.

Nach den Wahlen zum Vorstand wurde der Kommunalwahlkampf vorbereitet. Für den Rat der Stadt Emmerich am Rhein kandidieren im Wahlbezirk Praest, Ralf Deller und im Wahlbezirk Vrasselt/Dornick Arno Rudolph. „Wir wollen Arno Rudolph nach Kräften dabei unterstützen, das Ratsmandat direkt zu gewinnen und Ortsvorsteher von Vrasselt zu bleiben. Er macht das gut und engagiert sich für die Vrasselter“, so Sandra Wittke. In Dornick schickt die SPD Bernd Schoppmann als Kandidaten für den Ortsvorsteher in Rennen. „Er war schon einmal Ortsvorsteher in Dornick und kann diese wichtige Funktion hervorragend ausüben“, ergänzt Arno Rudolph als stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender.

„Vor gut einem Jahr haben wir hier im Ortsverein einen Antrag beschlossen, den die Kreis-SPD so übernommen hat und der alle staatlichen Ebenen Land, Bund und Europa im Interesse der Leiharbeiter zum Handeln auffordert. Nicht zuletzt deshalb hat auch die SPD-Kreistagsfraktion eine Arbeitsgruppe „Leiharbeiter“ auf Kreisebene gefordert. Zwischenzeitlich hatten sich vier Kreistagsfraktionen auf einen gemeinsamen Antrag verständigt und nur die CDU sieht bei diesem Thema immer noch keinen direkten Handlungsbedarf für den Kreis Kleve selbst. Mehr als eine Resolution an Land und Bund hat die CDU-Kreistagsfraktion bisher nicht zustande gebracht. Alles andere, vor allem alles konkrete, wird abgelehnt.“, kritisiert Thorsten Rupp die Position der CDU-Kreistagsfraktion.

„Die Kreis Klever SPD fordert in ihrem Wahlprogramm zur Kreistagswahl eine aufsuchende Sozialberatung für osteuropäische Leiharbeiter*innen, die an das kommunale Integrationszentrum des Kreises Kleve angegliedert wird und den Leiharbeiter*innen bei Problemen hilft und sie in ihren Rechten stärkt. Diese Idee unterstützen wir als Ortsverein ausdrücklich. Wer das auch will, sollte am 13. September bei der Kommunalwahl Kandidaten der SPD wählen. Nur so wird sich bei diesem Thema wirklich etwas bewegen“, so die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Sandra Wittke abschließend.

Anlage Foto: Neuer SPD-Ortsvereinsvorstand mit Ortsvorsteherkandidaten, v.l.n.r: Peter Hinze, Bernd Schoppmann, Sandra Wittke, Melanie Derksen, Thorsten Rupp und Arno Rudolph