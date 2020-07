Am 13.09. BGE & Sigmund wählen! Unsere Themen ➡️ von A bis Z ⬅️

#Ortsteile 🚜🐮

Weiter geht es mit der Vorstellung unseres Kurzprogramms zur Kommunalwahl 2020. In dieser Woche starten wir mit O wie "Ortsteile". Wofür wir uns in den Ortsteilen einsetzen? Das könnt ihr hier nachlesen:

▪️ Die Ortsvorsteher werden zukünftig besser eingebunden.

▪️ Das Dorfentwicklungskonzept in Praest wird gemeinsam auf den Weg gebracht.

▪️ Der Masterplan Hochelten wird umgesetzt.

▪️ Wir wollen die Realisierung einer sinnvollen Ortsumfahrung für Elten anstoßen.

▪️ Mit uns werden Traditionen in den Ortsteilen (z.B. Schützenvereine) gefördert.

Das Kurzwahlprogramm könnt ihr euch in verschiedenen Sprachen hier herunterladen: #EmmerichKannMehr💻