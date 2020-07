Am 13.09. BGE 6& Sigmund wählen! Unsere Themen ➡️ von A bis Z ⬅️

#Verwaltungssteuerung 🧑‍💼📊

Welche Themen in unserem Kurzwahlprogramm unter V wie "Verwaltungssteuerung" zu finden sind? Seht selbst:

☑️ Mit einem modernen Personalentwicklungskonzept werden Mitarbeiter/-innen gefördert und Zukunftsperspektiven geboten.

☑️ Durch Stärkung von Fachkompetenzen werden zukünftig Gutachterkosten eingespart.

☑️ Im Dezernat des Bürgermeisters wird ein „Zentrales Controlling“ entstehen.

☑️ Geschäftsprozesse in der Kernverwaltung werden effizient reorganisiert.

☑️ Bürgernahes und effizientes Arbeiten werden zum Maßstab der Verwaltung.

Unser Kurzwahlprogramm könnt ihr euch in verschiedenen Sprachen hier herunterladen: #EmmerichKannMehr 💻