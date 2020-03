EMMERICH. Unter der Rufnummer 02822/755-755 hat die Stadtverwaltung Emmerich am Rhein ab sofort im Rathaus ein Bürgertelefon für Fragen rund um den Coronavirus und die damit zusammenhängenden Maßnahmen geschaltet. „Wir haben wahrgenommen, dass es in der Bürgerschaft viele Fragen und Unsicherheiten dazu gibt. Ich will ehrlich sein: wir wissen nicht auf alles eine Antwort, aber können in verschiedenen Fragen sicher weiterhelfen oder den Weg zu weiterführenden Informationen aufzeigen“, so Bürgermeister Peter Hinze.

Hilfe bei alltäglichen Dingen

Beim Bürgertelefon können sich auch Menschen melden, die aktuell besonders von der Situation betroffen sind und Hilfe bei den alltäglichen Dingen, wie Einkaufen oder Medikamente besorgen, benötigen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Bürgertelefon können auf ein Netzwerk von Ehrenamtlern zurückgreifen, die bereit sind andere in ihrer Situation zu unterstützen. Bürgermeister Peter Hinze ruft auf: „Wer noch ehrenamtlich mithelfen will, kann sich ebenfalls gerne bei der Hotline melden. Ich danke schon jetzt allen, die dazu beitragen, dass Menschen, die jetzt unsere Hilfe brauchen, nicht allein gelassen werden. Nachbarschaftshilfen, wie zum Beispiel in Dornick oder die unlängst gegründete Facebook-Gruppe zeigen eine große Hilfsbereitschaft. Ich bin mir sicher, dass wir es in der Gemeinschaft schaffen, auch die Herausforderung zu meistern. Lassen Sie uns solidarisch sein und zusammenstehen.“

Keine medizinische Beratung - das macht der Hausarzt, Notdienst oder das Gesundheitsamt

Das Bürgertelefon ist zunächst zu den üblichen Geschäftszeiten der Stadtverwaltung 8.30 bis 16 Uhr erreichbar. Außerdem können Anfragen auch über die zentrale Mailadresse service@stadt-emmerich.de gestellt werden. Eine medizinische Beratung erfolgt am Bürgertelefon ausdrücklich nicht. Dafür sollten sich die Bürgerinnen und Bürger an den Hausarzt, die allgemeine Notdienstnummer 116117 oder das Gesundheitsamt beim Kreis Kleve (Hotline: 02821 594-950) wenden.