Ob Gewürzgurken, Weinflaschen oder die aufgebrauchte Gesichtslotion: Was in Glas verpackt ist, verdient besondere Aufmerksamkeit, denn Glas ist ein wichtiger und wertvoller Rohstoff. Was es beim Recycling zu beachten gibt, darum geht es heute in der STADTANZEIGER-Serie Abfalltipps in Zusammenarbeit mit der KKA.

Jeder Haushalt im Kreis Kleve hat drei Kunststoffkörbe für die Erfassung von Altglas. Doch Altglas ist nicht gleich Altglas. In die Glaskörbe dürfen ausschließlich leere Glasverpackungen. Dazu zählen Getränkeflaschen, Konserven- und Marmeladengläsern sowie alle Arten von Verpackungsglas für Lebensmittel, Kosmetik- und Körperpflege-Produkte oder Arzneimittel.

Etiketten dürfen bleiben



Das Glas wird recycelt und zu neuen Glasverpackungen. Damit dieser Recyclingprozess einwandfrei funktionieren kann, sind aber einige Dinge zu beachten. Gläser und Flaschen müssen restentleert (löffelrein) sein, brauchen aber nicht gespült werden. Etiketten dürfen auf den Gläsern verbleiben, die Verschlüsse können in den gelben Sack beziehungsweise in die gelbe Tonne gegeben werden.

Zudem sind Flaschen und Gläser nach den Farben weiß, braun und grün zu sortieren. Dabei gehört andersfarbiges Glas wie beispielsweise schwarzes oder blaue Glas in den Glaskorb für Grünglas, denn Grünglas verträgt die größte Beimischung an andersfarbigem Glas.

Und auch wenn scheint, als würde das sortierte Glas bei der Glasabfuhr wieder zusammengekippt, so ist dies nicht der Fall. Die Sammlung erfolgt mit Mehrkammerfahrzeugen, die im Innern für jede Farbe eine separate Kammer haben.

Nicht in die Glaskörbe dürfen: Porzellan, Steingut, Keramik, Flachglas wie Spiegel und Fensterglas, Bleikristallglas, Glühbirnen, Energiesparlampen, Lampenglas, Trinkgläser, Glasschüsseln, Ceran-Glasscheiben, Glaskannen aus Kaffeemaschinen, Weihnachtskugeln, Deko-Glasartikel und ähnliches.

Übrigens: Leere Einweckgläser gehören nicht in die Glaskörbe. Wer überlagerte volle Einweckgläser entsorgen will oder muss, sollte zunächst die Flüssigkeit abgießen und den Inhalt in die Restmülltonne geben. Die Einmachgläser selber sind zum Wegwerfen zu schade. Tipp: Diese zum Beispiel über den neuen Verschenkemarkt www.verschenken-imkreis-kleve.de anbieten.

Infos

Weitere Infos bei der Abfallberatung der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaft GmbH KKA GmbH.

Tel. 02825/ 9034-20 oder unter www.kkagmbh.de