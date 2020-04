Leider gibt es in Sachen Corona wieder eine traurige Nachricht zu vermelden. Am Sonntag ist in Rees eine weitere Person an Covid-19 verstorben ist. Es handelt sich um einen 69-jährigen Mann, der an Vorerkrankungen litt. Es ist der zweite Todesfall in der Tabakstadt.

Damit hat sich die Zahl im Kreis Kleve auf vier Todesfälle erhöht. Die Zahlen der an dem Virus infizierten Personen für Emmerich und Rees: 18 in Emmerich am Rhein, 35 in Rees. In Klärung befinden sich sechs Meldungen im Kreisgebiet. Es muss davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.

Von den insgesamt 304 bestätigten Corona-Fällen sind 114 Personen genesen.