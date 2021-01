Am Montag (11.01.2021) liegen dem Kreisgesundheitsamt Kleve insgesamt 5.112 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 75 mehr als am vergangenen Freitag. Von den 5.112 Indexfällen sind 650 in Emmerich am Rhein und 405 in Rees.

Es muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.

99 Personen sind verstorben. Die 98. verstorbene Person kommt aus Kerken und ist Ende 70; die 99. Person kommt aus Emmerich am Rhein und ist Mitte 90.

Zu Vorerkrankungen ist dem Gesundheitsamt nichts bekannt. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 42 Personen im Krankenhaus.