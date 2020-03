Der Coronavirus beeinflusst auch immer mehr das Krankenhaus in Emmerich. Erst wurden die Gottesdienste abgesagt, jetzt wird die Cafeteria geschlossen und die Besuchszeiten geändert.

Wegen der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus hat die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Ärztlichen Direktor Dr. Jochen Heger und Dechant de Baey entschieden, dass die samstags stattfindenden Gottesdienste bis auf weiteres nicht stattfinden werden.Die Ausgabe der hl. Kommunion für unsere Patienten wird weiterhin nach Anmeldung auf den Stationen stattfinden.

In einer Pressemitteilung heißt es weiter: "Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahme, die aus Sicherheitsgründen zum Schutz unserer Patienten, Mitarbeiter sowie zu Ihrem eigenen Schutz erfolgt."

Heute nun kam die nächste Nachricht. Es gibt eine neue Besucherregelung am Krankenhaus, und die Cafeteria schließt ihre Pforten.

In der Mitteilung heißt es: Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung unserer Patientinnen und Patienten, ihrer Angehörigen und Bekannten sowie unserer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu reduzieren, hat das St. Willibrord-Spital Emmerich folgende Schutzmaßnahmen beschlossen, die ab Samstag, 14. März 2020, und bis auf weiteres gelten: Geänderte Besuchszeiten: 16 bis 18 Uhr.

Außerdem bitten wir darum, dass pro Tag und Patient nur ein Besucher ins Haus kommt. Begründete Ausnahmen von dieser Besuchsregelung sind aktiv mit der jeweiligen Station vor dem geplanten Besuch telefonisch abzusprechen.

Außerdem bleibt die Krankenhaus-Cafeteria für Besucher geschlossen.Des Weiteren sind alle Vorträge, Veranstaltungen und Gruppentreffen zunächst bis zum 19. April 2020 abgesagt.