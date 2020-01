Emmerich am Rhein, Abfallbeseitigung ;-)

Es ist doch so einfach eine Mülltonne zu befüllen, oder ?

Heute habe ich es wieder gesehen. Auf dem Abfuhrplan stand Plastik, gelbe Tonne oder gelber Sack.

Also Deckel auf, Plastik rein. Ja dürfte kein Problem sein sollte man meinen.

Doch, ist es aber, wenn nämlich der Plastikmüll über den Rand ragt und der Deckel nicht mehr richtig schließt. Muss doch nicht sein, dafür gibt es ja die gelben Plastiksäcke. Doch auch diese sind mit Vorsicht zu entsorgen.

Heute war wieder mal kräftiger Wind in den Straßen von Emmerich und da kann es passieren das er die Plastiksäcke durch die Straßen treibt. Was bei solchen Wind auch bei überfüllten gelben Tonnen geschiet, sieht man auf dem Foto. Deckel werden aufgeweht und alles was der Wind dann greifen kann wird auf den Straßen und in die Vorgärten verteilt. Bunt, aber kein schöner Anblick! Ach es sammelt schon irgend Jemand wieder ein. Für die Umwelt !!!