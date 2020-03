Da ist mir aber ein dicker Bock unterlaufen. In der Berichterstattung in Sachen Coronavirus haben wir - auch im Lokalkompass - über die Vorbereitungen des Krankenhauses in Emmerich geschrieben. So weit, so gut. Nur leider ist mir in der Überschrift ein inhaltlicher Fehler unterlaufen. Sie lautete: Keine Schutzmasken mehr, Kantine schließt für Besucher. Und die Hauptüberschrift war mit "Coronavirus: Emmericher Krankenhaus ist gut vorbereitet" betitelt.

Nun haben hier offensichtlich in den sozialen Medien einige Leute den dazu verfassten Artikel nicht gelesen, sondern nur die Überschrift. In dem Artikel wird nämlich genau beschrieben, welche Kantine für Besucher geschlossen wurde. Und hierbei handelte es sich nicht um die Kantine im Emmericher Krankenhaus. Doch der kleine Fauxpas hatte offensichtlich große Auswirkungen, wie ich selbst am Donnerstag erfuhr.

Denn die sonst so freundliche Bedienung schaute mich etwas grimmig an. Und ich fragte nur: "Hab ich was getan?" Schnell erfuhr ich von den Auswirkungen der Überschrift. Denn am Montag und Dienstag herrschte in Kantine offensichtlich freie Platzwahl, denn viele waren davon ausgegangen, dass es keinen Mittagstisch mehr in der Kantine des Krankenhauses geben würde. Das tut mir natürlich unendlich leid und lag nicht in meiner Absicht.

Aber aus der Überschrift haben andere Zusammenhänge konstruiert, die so nicht gemeint waren. Denn die fehlenden Schutzmasken bezogen sich auch nicht auf das Krankenhaus. Also: Es handelte sich bei der Kantine um die der Firma Oleon, so wie es auch beim Lesen des Artikels jeder hätte mitbekommen müssen. In der Printausgabe des Stadtanzeigers war zumindest am Mittwoch alles richtig geschrieben.