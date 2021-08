sunshine-fietsetour 2021

Sonnenschein-Fahrradtour 2021

hochgeladen von Henry Stenske

Samstag 21. August, das Wetter war schon mal prima.

Der Lionsclub Emmerich - Rees hat sich etwas tolles einfallen lassen.

Eine Fahrradtour mit Gewinnspiel, Teilnahme kostenlos!

Teilnehmen durften alle, die gerne mitfahren wollten.

Familien mit Kinder - Gruppen oder auch allein.

Helpe met pläsier war das Motto !!!

Ja, 10 €uro pro Teilnehmer spendet der Lionsclub Emmerich - Rees

an die Flutopfer im südlichen Rheinland.

Eine tolle Sache fanden wir und entschlossen uns mit 4 Personen

daran teilzunehmen.

Wie ich erfahren habe war der jüngste Teilnehmer 5 Jahre alt. ( aus Hüthum )

Da man sich in Emmerich und in Rees - Bienen anmelden konnte, war es nicht möglich mir die genaue Teilnehmerzahl nicht nennen.

Es sollen wohl um die 100 Teilnehmer gewesen sein.

Weiteres unter : www.lions-emmerich-rees.de

Jeder Teilnehmer bekam einen Ballon am Fahrrad um erkannt zu werden ;-)!

hochgeladen von Henry Stenske

Ich kann hier nur für unsere Gruppe sprechen, eine tolle Aktion !!!

Wetter gut - Tour, Rätsel Aufgaben sehr gut ausgesucht. Danke, weiter so,

freuen uns schon auf weitere Aktionen dieser Art, vom Lions Club Emmerich - Rees.

Hier die Tour :