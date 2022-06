Dennis Lohmann arbeitet als studentische Hilfskraft im Fachdienst Ambulante Erzieherische Hilfen (AEH). In der Woche ist er als Streetworker auf den Plätzen Emmerichs unterwegs. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt in Kooperation mit der Stadt.

Dennis Lohmann läuft zum Skatepark der Stadt. Auf einer Quarterpipe stehen zwei Jungs. Sie sind acht, vielleicht neun Jahre alt und mit ihren Rollern unterwegs. Dennis Lohmann kennt sie nicht. Das wird sich bald ändern. Kurze Zeit später wird er wissen, auf welche Schule sie gehen, welche Interessen sie haben und was ihnen wichtig ist.

Das Projekt: „Die Stadt Emmerich ist auf uns zugekommen, im Herbst des vergangenen Jahres sind wir gestartet“, berichtet Tobias Koenen, der die Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie sowie die Fachdienstleitung Ambulante Erzieherische Hilfen innehat. Seitdem geht Dennis Lohmann als Streetworker zum Skateplatz, in den Rheinpark, zu den Treffpunkten an den Schulen. Eben überall dorthin, wo sich Kinder und Jugendliche aus Emmerich und Umgebung treffen. Sie sind zwischen sechs und 23 Jahre alt, mehr Jungs als Mädels.

„Ich stelle mich vor, ich quatsche mit ihnen und höre zu. Ich will wissen, was ihre Wünsche sind“, so beschreibt Dennis Lohmann, der an der Hochschule Düsseldorf Soziale Arbeit/Sozialpädagogik studiert und zudem als studentische Hilfskraft für die Caritas Kleve arbeitet, seine Aufgaben. Dieses Wissen wiederum spiegelt er zurück an den Fachdienst und an die Stadt – mit dem Ziel, Verbesserungen, Lösungen und neue Angebote zu schaffen. „Die Kinder und Jugendlichen sind durchaus bereit ihre Plätze zu pflegen, ihre Stimme wird nur meist nicht gehört“, sagt Dennis Lohmann. Und das ist auch das Ziel des offenen und niedrigschwelligen Angebots der Caritas: Der Jugend ein Gehör verleihen.

Bis zum Ende des Jahres wird das Projekt auf jeden Fall fortgeführt. Danach wird zusammen mit der Stadt Emmerich, die die Mittel zur Verfügung stellt, evaluiert. „Schon jetzt reflektieren wir in regelmäßigen Abständen unsere Erkenntnisgewinne“, erklärt Tobias Koenen. Er ist froh, mit Dennis Lohmann einen motivierten Mitarbeiter für das Streetwork-Projekt gefunden zu haben: „Er spricht ihre Sprache.“ Dennis Lohmann ergänzt: „Die Kinder und Jugendlichen haben erstaunlich schnell Vertrauen gefasst. Mit einigen treffe ich mich regelmäßig und tausche mich aus. Es kommen aber auch immer wieder neue hinzu.“ Wie die zwei Jungs auf der Quarterpipe, die Dennis Lohmann an jenem Nachmittag zum ersten Mal auf dem Skateplatz getroffen und gesprochen hat.

Skateworkshop am 2. Juli in Emmerich

Streetworker Dennis Lohmann lädt Interessierte ab acht Jahre für Samstag, 2. Juli, von 10 bis 15 Uhr, zum Skateworkshop im Park Hinter dem Kapaunenberg ein. Falls vorhanden können Skateboards und Schutzausrüstung mitgebracht werden. Für Rückfragen steht er unter der Mobilnummer 0172/1862291 zur Verfügung.