Bald müssen sich die Schüler der jetzigen vierten Schuljahre entscheiden, auf welche weiterführende Schule sie im Sommer des kommenden Jahres wechseln wollen. Aus diesem Grunde wird über die Bildungsgänge in der Sekundarstufe 1 informiert und es stellen sich die Schulen des Reeser Schulzentrums nun allen interessierten Eltern vor.

Die Schulleitungen der Reeser Grundschulen und der weiterführenden Schulen in Rees laden alle Eltern, deren Kinder sich im vierten Schuljahr befinden, für Dienstag, 6. Oktober, ab 19 Uhr zu einer gemeinsamen Info-Veranstaltung in das Bürgerhaus am Markt ein. Aufgrund der aktuell geltenden Bedingungen stehen an diesem Abend unter Einhaltung der Abstände etwa 160 Plätze im Bürgerhaus zur Verfügung.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Bürgermeister Christoph Gerwers geben die Schulleitungen zunächst einen Überblick über die Bildungsgänge in den Schulen der Sekundarstufe 1 und über die weiterführende Schullandschaft in Rees und stellen dann Kriterien vor, die bei der bevorstehenden Wahl der weiterführenden Schule berücksichtigt werden sollten. Darüber hinaus werden die Möglichkeiten der Kooperation, die Übergänge zwischen den Schulformen und die verschiedenen Abschlüsse und Zukunftsperspektiven, die das Schulzentrum Rees bietet, erläutert.

Im Anschluss an die Präsentation der Schulen haben die Eltern ausreichend Gelegenheit, sich mit konkreten Fragen an die jeweiligen Schulleiter zu wenden. Damit sich sowohl die Eltern als auch die heutigen Viertklässler einen Eindruck von den Schulen machen können, bieten die Schulen im November jeweils unter Einhaltung der Corona-bedingten Infektionsschutzregeln einen Tag der offenen Tür an.

Termine für Tage der offenen Tür

Die Realschule macht am Samstag, 14. November, den Anfang. Während das Gymnasium Aspel am Samstag, 21. November, die Pforten für Schüler und Eltern öffnet, haben Interessenten Gelegenheit, sich am Samstag, 28. November, einen Eindruck von der Rheinschule zu verschaffen. Eltern und Schüler erhalten an diesen Tagen die Möglichkeit, sich in den Räumlichkeiten der Schulen umzusehen. Außerdem stehen die Lehrer sowie die Schulleitung für Fragen zur Verfügung.