JuCa am Brink in Emmerich bleibt während des Teil-Lockdowns stark eingeschränkt geöffnet. Mitarbeiter bieten regelmäßig Bastelpakete an und halten Aktionen über Social-Media bereit.

Die Mitarbeiter wollen trotz der Besucherbeschränkung von maximal acht Personen für die Emmericher Kinder und Jugendlichen da sein und haben sich ein umfangreiches Alternativprogramm überlegt.

Bastelpakete zum Abholen und Videos im Netz

Zum einen gibt es eine bunte Reihe an „Do It Yourself“-Angeboten, die regelmäßig als Videoanleitung auf den Social-Media Kanälen geteilt werden. Darunter zum Beispiel Koch-,Back- und Bastelanleitungen. Zu jedem Video stellen die Mitarbeiter Bastel-Packs zusammen, in denen sich alle benötigten Materialien für das jeweilige Angebot befinden. Die Packs können im Jugendcafé am Brink (Paaltjessteege 1) abgeholt werden und sind kostenlos erhältlich.

Das erste Paket kann ab sofort von 12 Uhr bis 18 Uhr am JuCa abgeholt werden und beinhaltet die dazu benötigten Materialien für kleine Deko-Igel aus Wolle. Die Videoanleitung ist bereits auf den Social Media Kanälen zu finden.

Des Weiteren fordert das Team des JuCas auf Instagram und Facebook täglich in neuen Challenges heraus, bei denen alle Teilnehmer regelmäßig Preise gewinnen können.

Alle Informationen zum aktuellen Programm und den geltenden Regelungen findet man auf facebook.com/jugendcafeemmerich

Instagram:@jucabrink

sowie auf der Webseite des JuCas: www.am-brink.de.

Bei weiteren Fragen stehen das Team auch telefonisch unter 02822/751422 zur Verfügung.