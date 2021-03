Niederrhein. Einschränkungen auf der Linie RE 19 aufgrund von Bauarbeiten.

Im Zeitraum von Samstag, 13. März, ab 1 Uhr, bis Freitag, 26. März, 19 Uhr, finden Bahnsteig-Arbeiten in Arnhem statt. Aus diesem Grund kann die Linie RE 19 von Abellio dort nicht wenden und entfällt somit zwischen Zevenaar und Arnhem.

Für die ausfallenden Fahrten wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten:

Schienenersatzverkehr:

Arnhem Centraal: Arnhem CS Bussteig L

Zevenar: Bushaltestelle Zevenaar Station

In den Nächten 13./14.03. und 20./21.03.2021 muss zudem ebenfalls aufgrund von Baumaßnahmen jeweils eine Fahrt zwischen Emmerich und Arnhem sowie der Gegenrichtung ausfallen

20040: eigentlich 23:46 Uhr ab Emmerich

20011: eigentlich 06:45 Uhr ab Arnhem Centraal

Auch hierfür wird ein SEV eingerichtet, der die Halte Emmerich, Emmerich-Elten, Zevenaar sowie Arnhem Centraal anfährt.

Die Fahrzeit kann sich durch die Nutzung des SEV verlängern. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.

Fahrpläne online

Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten der Regel- und Ersatzverkehre zu informieren.