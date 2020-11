Gemeinsam mit der Firma Schönmackers Umweltdienste Sonderabfall GmbH führt die Stadt Emmerich am Samstag, den 14. November eine erneute Sammlung des Sondermülls aus Haushaltungen durch. Entsorgungstermine für Kleingewerbebetriebe können bei den Kommunalbetrieben Emmerich am Rhein erfragt werden.

Ein Überblick über schadstoffhaltige Mittel, die kostenlos angenommen werden:

Feste Abfälle



Altmedikamente, Autobatterien, Haushaltsreiniger, Kitte, Kleinbatterien, Leuchtstoffröhren, Ölfilter, Quecksilberdampflampen, Spachtel, Spraydosen, Streusalz, verunreinigte Leergebinde, Wachse

Farben, Lacke und flüssige Abfälle

Lacke aller Art, Dispersionsfarbe (wenn noch flüssig), Klebemittel, Bitumen- und Teerabfälle. Nur in geschlossenen Behältern: Abbeizmittel, Ablaugemittel, Autopflegemittel, Desinfektionsmittel, Fleckenentferner, Fotochemikalien, Holzschutzmittel, Lösungsmittel, Nitroverdünnung, Rostumwandler, Reinigungsmittel aller Art, Unterbodenschutz, Waschbenzin. Motor- und Getriebeöl, Ölfilter und ölverunreinigte Putzlappen. Bitte Altöl nicht mit Bremsflüssigkeite oder Kühlmitteln verunreinigen. Lieferung nur in geschlossenen Behältern. Jede Verkaufsstelle von Motoren- und Getriebeölen ist zudem verpflichtet, Altöl in der haushaltsüblichen Menge kostenlos zurückzunehmen, wie neues Öl gekauft wird.

Säuren und Laugen und Chemikalien

Salz- und Schwefelsäure, flüssige und feste WC-Reiniger , Laugen, Kali- und Natronlauge, Salmiakgeist, feste und flüssige Rohrreiniger, Gold- und Silberreinigungsmittel, Schwimmbadchlorungsmittel, Chemie-Experimentierkästen, Düngemittel, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Feuerlöscher

Annahme von Schaum-, Pulver- und Kohlendioxid Feuerlöschern ohne den Inhaltsstoff Halone, Ölradiatoren. Annahme nur nach vorheriger Anmeldung bei der KBE.

Es werden maximal 30 Liter Gesamtvolumen bzw. 20 Kilogramm Gesamtgewicht pro Haushalt angenommen. Sollten sich einmal größere Mengen einer Abfallart angesammelt haben, bittet die Stadt, diese auf mehrere Sammlungstermine zu verteilen.

Aufgrund der Annahmebedingungen der Schadstoffsammlung sind folgende Abfälle ausgeschlossen:



Druckgasflaschen, Altreifen und Abfälle, die gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden können, wie Glühlampen, leere Verpackungen aus Kunststoff etc. Die Bürger werden auch weiterhin gebeten, die giftigen Abfälle getrennt zu sammeln und zur mobilen Sammelstation zu bringen.

An folgenden Standorten steht die mobile Sammelstation bereit:

+++Bauhof am Blackweg:  8.30 bis 10 Uhr

+++Geistmarkt in Emmerich: 11 bis 14 Uhr

+++Elten Industriegebiet  14.30 bis 16 Uhr

Aufgrund der aktuellen Lage ist auf dem Gelände des Bauhofes das Tragen einer Mund-Nase-Maske vorgeschrieben. An allen Annahmestellen ist der vorgegebene Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten. Die nächste Sammlung findet am 16. Januar 2021 statt.