In den vergangenen Tagen haben alle Inhaber eines Schokotickets Post erhalten. Durch einen technischen Fehler wurde von der Firma LOOK Busreisen GmbH für das kommende Jahr eine monatliche Beitragsabbuchung in Höhe von 37,35 Euro angekündigt. Die Stadt Emmerich am Rhein weist darauf hin, dass sich am Eigenanteil nichts ändern wird.

Weiterhin werden Familien, die einen Anspruch auf die Fahrtkostenübernahme durch den Schulträger haben, einen Eigenanteil in Höhe von 12 Euro für das erste und 6 Euro für das zweite Kind zahlen müssen. Der Eigenanteil für alle weiteren Kinder entfällt.

VRR: Anpassung am 1.8.2021

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat jedoch angekündigt, das zum Schuljahresbeginn 2021/2022 eine Anpassung des Eigenanteils erfolgen wird. Ab dem 1.8.2021 müssen Familien dann 14 Euro für das erste und 7 Euro für das zweite Kind zahlen. Die Beitragsbefreiung ab dem 3. Kind bleibt weiterhin bestehen.