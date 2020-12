Die Auffahrt der A3 Anschlussstelle Elten in Richtung Arnhem ist am Freitag, 11. Dezember, von 8 Uhr bis um 12 Uhr gesperrt.

Die beste und kürzeste Umfahrung der Sperrung führt auf die A3 in Richtung Oberhausen um in der Anschlussstelle Emmerich wieder auf die Richtung Arnhem zu wechseln. Die Straßen.NRW-Autobahnmeisterei Isselburg lässt in der Zeit einen Schaden an den Schutzplanken reparieren.