Berufsberater im Kreis Kleve bieten vom 1. bis 5. Februar (Montag bis Freitag) eine Telefonaktion an.

Das Angebot könnte allen nützen, die nach den Halbjahreszeugnis noch nicht wissen, ob eine Ausbildung in welchem Beruf für sie in Frage kommt. Oder ein Studium. Auch zur Kombination von Ausbildung und Studium gibt es Antworten.

In der ersten Februarwoche ist die Berufsberatung telefonisch direkt erreichbar. Alle Fragen rund um die Ausbildungs- oder Studienplatzsuche können besprochen werden.

Auch Eltern können sich melden

Es gibt Tipps, wie man weiter vorgehen kann und welche Mittel zur Entscheidungsfindung hilfreich sein können. Natürlich kann auch die Suche nach einer Ausbildungsstelle unterstützt werden. Interessierte Eltern können sich ebenfalls gerne melden.

Die Berufsberatung ist unter 02821/714-252 vom 1. bis 5. Februar montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar.

Per E-Mail kann man sich an Wesel.252-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de wenden.