Am heutigen Mittwoch (17.02.2021) liegen dem Kreisgesundheitsamt Kleve insgesamt 6.323 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor, 26 mehr als am Vortag. Von den insgesamt 6.323 bestätigten Corona-Fällen gelten 5.897 als genesen.

Unter den Indexfällen sind 747 in Emmerich und 492 in Rees. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 32 Personen im Krankenhaus. 129 Personen sind inzwischen verstorben.

Inzidenz leicht gesunken

Es muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.

7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve: 59,8. Gestern lag dieser Wert bei 61,1.

Das Corona-Telefon des Kreisgesundheitsamtes ist unter der Telefonnummer 02821 594-950 zu erreichen.