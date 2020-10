In der Nacht von Samstag, 24. Oktober, auf Sonntag, 25. Oktober, werden in Deutschland die Uhren auf Winterzeit umgestellt. Dabei stellt sich die stets wiederkehrende Frage: vor oder zurück? Antwort: Die Zeiger werden um eine Stunde zurückgedreht. Beliebter Merksatz: „Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel [fett]vor[/fett] die Tür. Im Herbst stellt man sie [fett]zurück[/fett] in den Schuppen.

Das Europaparlament hat sich bereits dafür ausgesprochen, dass die Zeitumstellung ab 2021 abgeschafft wird. Im März 2021 soll die Uhr demnach zum letzten Mal umgestellt werden. Nun müssen die EU-Staaten zustimmen, zuständig dafür sind die Verkehrsminister.